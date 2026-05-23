Ямал выражает соболезнования родным погибших при теракте в ЛНР

Губернатор Артюхов назвал украинскую атаку методом фашистов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов от лица всех северян выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в Старобельске.

22 мая беспилотники атаковали общежитие колледжа. Под завалами погибли шесть человек, 15 до сих пор числятся пропавшими без вести, а более 40 получили ранения — разбор руин продолжается и сейчас.

— Трагедия в Старобельске — это прицельный удар украинских террористов по мирному населению, и что самое страшное — по спящим детям. Это методы фашистов, нелюдей. Такие преступления не имеют срока давности и виновные должны понести самое суровое наказание. Погибли и пострадали десятки подростков — тех, кто просто учился и строил планы на будущее. От лица всех ямальцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Раненым желаю скорейшего выздоровления — мы молимся за каждого из них. Ямал скорбит вместе с Луганской Народной Республикой, — заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Эхо тревожных новостей прокатилось и по Уралу: уже 23 мая несколько беспилотников попытались атаковать промышленное предприятие в Пермском крае. К счастью, силы Минобороны и мобильные огневые группы успели перехватить БПЛА на подлёте — никто не пострадал, угрозы для жителей нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. А утром в соседней Свердловской области ввели режим «беспилотной опасности».

Ранее сообщалось, что в салехардской школе

