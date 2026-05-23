В салехардской школе отработали действия при угрозе БПЛА

Фото: администрация Салехарда

В школе №6 Салехарда прошла серьёзная тренировка — педагоги и специалисты до мелочей отработали алгоритмы действий при возможной угрозе БПЛА.

Всё было по-настоящему, хоть и условно: разбирали, куда бежать и что делать в первую очередь, показывали, где находятся безопасные зоны. Как сообщили в администрации ямальской столицы, теперь за каждым кабинетом закреплена своя локация для укрытия — чтобы в экстренной ситуации никто не растерялся, не суетился и не терял драгоценные секунды.

Учителя и эксперты шаг за шагом прошлись по всем сценариям — важно не просто знать теорию, а действовать быстро и слаженно. Ведь в таких обстоятельствах на вес золота внимательность, собранность и умение сориентироваться.

Школьники тоже в плюсе: говорят, что после таких занятий на душе спокойнее. Оказывается, чёткие инструкции и отлаженные действия не только помогают защитить себя, но и учат поддерживать тех, кто рядом. Теперь ребята знают: даже в непростой ситуации главное — не терять голову и держаться вместе.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.