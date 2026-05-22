В Надыме резко подорожал бензин. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Так, на заправках «Роснефти» АИ 95 и АИ 92 прибавили в цене по 5 рублей, теперь литр можно купить за 70,45 и 67,80 рублей соответственно. При этом дизельное топливо потеряло в стоимости 5 рублей и сейчас отпускается по 69,90 рублей за литр.

А вот в Салехарде тот же оператор продает АИ 92 за 58,05 рублей литр. Это на 3,85 рубля меньше, чем неделю назад.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что жители Губкинского покупали бензин и дизельное топливо по завышенной стоимости. Это стало известно по итогам прокурорской проверки: специалисты наведались на заправки и проверили цены.

