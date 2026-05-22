В Надыме из-за крестного хода перекроют проспект Ленинградский

В Надыме из-за крестного хода частично перекроют важные участки дорог. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, движение будет ограничено 24 мая с 9:30 до 11:30 на следующих участках дорог:

- по проспекту Ленинградский (от пересечения с автомобильной дорогой: ул. Комсомольская до торгового центра «Надым»);

- по Проезду от ул. Зверева до проезда Парковый (от д. 3/2 по ул. Зверева до пересечения с проездом Парковый);

- по Проезду Парковый (от пересечения с Проездом от ул. Зверева до проезда Парковый и до пересечения с пр. Ленинградский).

Добавим, что 24 мая в храме пройдет празднованию памяти Святителя Николая Чудотворца, покровителя города Надыма и Надымской земли.

