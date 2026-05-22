Энергетики направили свыше 26 млн рублей на плановый капремонт ЛЭП в ЯНАО

Фото: Рафис Шарифуллин

В Ямало-Ненецком автономном округе энергетики завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает электроснабжение инфраструктуры Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

Специалисты компании «Россети Тюмень» установили 190 межфазных изолирующих распорок на участке ЛЭП протяженностью 58 километров. Устройства ограничивают амплитуду колебаний и предотвращают опасное сближение проводов при ветровых нагрузках и сбросе гололедно-изморозевых отложений. В качестве новых комплектующих специалисты использовали материалы отечественного производства.

Трасса линии электропередачи проходит по сложному заполярному ландшафту. Для доставки оборудования и двух бригад в составе 12 энергетиков привлекались три колесных вездехода на шинах сверхнизкого давления, а также две автовышки с высотой подъема 29 метров. Для доступа спецтехники в труднопроходимую местность при помощи трех бульдозеров на гусеничном ходу проложено свыше 35 километров пути. Стоимость технических мероприятий составила 26,6 млн рублей.

Капитальный ремонт ЛЭП повысил надежность электроснабжения крупного центра добычи углеводородов в главном газодобывающем регионе России.