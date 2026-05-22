Фото: служба Госстройнадзора ЯНАО

В Новом Уренгое завершается остекление фасада галереи «Уренгой» площадью более 80 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Дмитрия Артюхова.

Параллельно с остеклением фасада специалисты монтируют кровлю и инженерные коммуникации.

По словам начальника отдела строительного контроля и учета производства ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Константина Гущина, на объекте круглосуточно трудятся порядка 600 специалистов. Здание уже обретает окончательные архитектурные формы.

Сдача первого этапа запланирована на вторую половину 2026 года. Сейчас работы завершены на 94 %.

Фото: служба Госстройнадзора ЯНАО

Напоминаем, что внутри галереи разместятся площадки для пляжных видов спорта, бассейн с вышками, кафе, магазины, зоны для проведения концертов и семейного отдыха, подземная парковка. Интерьер украсит обилие живых растений, за счет чего создастся эффект прогулки в парке - общая протяженность маршрутов составит почти два километра.

Галерея обещает стать новой точкой притяжения не только для жителей, но и для гостей региона.

