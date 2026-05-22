Подростка из Тарко-Сале второй раз поймали за демонстрацией нацисткой символики

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Подросток из Тарко-Сале ответит за демонстрацию нацисткой символики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Парень попался на демонстрации запрещенных символов в июле 2005 года. И, кстати, уже не первый раз.

- По версия следствия, подросток 2009 года рождения разместил в интернете фото- и видеофайлы, содержащие нацистскую символику, уже будучи привлеченным судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас юноша подозревается по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию). Силовики устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства вины парня.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое задержали юношу, призывающего встать на сторону террористов. Соответствующее видео он разместил в одном из мессенджеров.

