Семейно-досуговый комплекс «Старт» в Лабытнанги изменится до неузнаваемости

Фото: администрация Приуральского района

В Лабытнанги началось обновление семейно-досугового комплекса «Старт». Последнее обновление здесь было в 2017 году, и на сегодняшний день многие МАФы требуют обновления, сообщили в администрации Приуральского района.

Все тематические зоны «Старта» преобразятся до неузнаваемости: на площадке для детей с ограниченными возможностями здоровья уложат безопасное резиновое покрытие и обновят игровые элементы, а в игровых зонах частично заменят конструкции и защитные покрытия. Кроме того, в рамках Года здоровья полностью заменят оборудование на уличных тренажерах, в гимнастической зоне и на полосе препятствий. Баскетбольные и волейбольные площадки получат новые покрытия, стойки и сетки, а поле для мини-футбола - современный искусственный газон и ворота.

- На примере «Старта» мы видим: именно мнение жителей задает вектор преображения городской среды. Сейчас каждый ямалец может выбрать, какое пространство обновят в 2027 году. Призываю принять активное участие, - сказала глава Приуральского района Марина Трескова.

Напоминаем, что голосование за объекты городской среды проходит на специальной платформе 12 июня.

