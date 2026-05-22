В Новом Уренгое на несколько часов перекроют четыре улицы. Это связано с полумарафоном «ЗаБег.РФ»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В эту субботу, 23 мая, в Новом Уренгое перекроют сразу четыре участка дорог. Причина этого - проведение Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщили в городской администрации.

Так, с 8:00 до 15:00 будут закрыты:

- улица Мира - от дома №1/2 микрорайона Юбилейный до улицы 70-летия Октября;

- улица 70-летия Октября - от улицы Мира до улицы имени Василия Подшибякина;

- улица Дружбы Народов - от улицы 70-летия Октября до автодороги Западная промзона - Северная промзона.

В связи с этим автобусы №№1, 4, 7, 8, 24 и 25 поедут по новому графику. Уточнить информацию можно в диспетчерской МУПАТ по телефону: 8 (3494) 93-95-84.

Напоминаем, что «ЗаБег.РФ» - это всероссийский полумарафон с синхронным стартом, который объединяет бегунов по всей России. Новоуренгойцы пробегут дистанции в один, пять, десять или двадцать один километр.

