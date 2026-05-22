Салехардцы могут поддержать бойцов СВО молитвой

Фото: администрация Салехарда

Салехардцев, чьи родственники погибли или находятся в зоне СВО, приглашают на молебен. Богослужение пройдет 23 мая в 15:00 в нижнем храме Преображенского кафедрального собора, сообщили в городской администрации.

«Можно будет помолиться о здравии тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг, вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений», - говорится в сообщении.

После молебна все желающие пройдут в трапезную, где состоится встреча со священником. Родственники бойцов смогут задать вопросы и получить духовную поддержку.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что салехардские волонтеры начали плести «браслеты жизни» для бойцов СВО. Это не просто аксессуар, а очень полезная вещь. Браслеты сплетены из высокопрочного паракорда и за считанные секунды превращается в надежную пятиметровую веревку, которая отлично подойдет для эвакуации раненых, перетягивания боеприпасов и может использоваться как жгут или трос.

