Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале изменились правила перевозки пассажиров-автомобилистов на паромах. Теперь они не могут сидеть в машинах во время движения и обязаны выходить на палубу, сообщил «Север-Прессу» представитель окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Костогрыз.

Это связано с новым техрегламентом, вышедшим в конце 2025 года. Он вносит изменения в правила перевозки пассажиров на паромных составах.

- Согласно новому регламенту, во время движения паромного состава все пассажиры должны покинуть транспортное средство. Понятно, что это неудобно. Для нас ситуация тоже оказалась неожиданной, - говорит Костогрыз.

Если пассажиры не выполнят требования и откажутся выходить из машины, капитан не имеет права начинать движение. За нарушение судовладельцам грозят административная ответственность и приостановление лицензии на перевозку пассажиров.

Сейчас ямальские транспортники готовят обращение к федеральному центру. Они намерены добиться изменений для северного региона, с учетом небольшой протяженности паромной переправы и разных категорий пассажиров - детей, инвалидов, больных в машине скорой помощи и так далее.

