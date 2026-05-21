НовостиОбщество21 мая 2026 10:07

«Эшелон Победы» прибудет в Губкинский 22 мая

Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

В Губкинский вновь приедет «Эшелон Победы»: 22 мая он остановится на железнодорожном вокзале и будет ждать всех желающих с 12:00 до 14:30. Об этом сообщили в городской администрации.

- Приглашайте своих родных - приходите вместе с детьми и родителями. Это отличный шанс познакомиться с живой историей и осознать, какой ценой была достигнута Победа, - прокомментировали в мэрии.

Во главе состава - знаменитый паровоз П-36 «Генерал», один из самых узнаваемых локомотивов послевоенной эпохи. А в составе поезда - солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция и другие.

Также губкинцы смогут увидеть фотосвидетельства о вкладе железнодорожников в Великую Победу.