Салехардский водитель автобуса участвует в международном конкурсе профмастерства

Фото: АТП Салехарда

Салехардец Владислав Бошков участвует в Международном конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов. Об этом сообщили в городской администрации.

Владислав уже более девяти лет работает водителем автобуса, имеет квалификацию водителя первого класса. За годы работы он неоднократно отмечен наградами и благодарностями различных уровней, а еще его имя трижды заносилось на Доску Почета предприятия.

Это не первое серьезное профессиональное испытание для водителя. Ранее Владислав представлял Салехард на региональном конкурсе «Лучший водитель автобуса» в Новом Уренгое, участвовал в XXVII Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в Санкт-Петербурге.

Сегодня Владислав продемонстрируют виртуозное фигурное вождение автобусов длиною 12 и 18 метров, мастерство управления электробусами и уровень знаний правил дорожного движения.

- Гордимся нашим земляком и желаем Владиславу уверенности, достойного выступления и новых профессиональных побед, - сказали в мэрии.

