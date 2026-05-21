Дорожники восстановили просевший асфальт на трассе Ноябрьск - Вынгапуровский

Проезд на трассе Ноябрьск - Вынгапуровский восстановлен. Об этом рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Напоминаем, что 19 мая на 32-м километре дороги Ноябрьск - Вынгапуровский провалился асфальт. Это произошло из-за размыва основания дороги под плитами в месте пересечения с водопропускной трубой.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в 2026 году в регионе отремонтируют почти 160 километров дорог, из них 113 - региональные, а 45 - муниципальные. По словам глава регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Светланы Гиллих, улучшение дорожной инфраструктуры ведется комплексно: обновляется не только покрытие, но и коммуникации, тротуары, освещение и озеленение.

