В Новом Уренгое наградили ликвидаторов последствия взрыва на Чернобыльской атомной электростанции

Фото: администрация Нового Уренгоя

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин наградил горожан, которые 40 лет назад, не жалея себя, бросились ликвидировать последствия взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.

Так, благодарственными письмами губернатора Ямала за неоценимый вклад в преодоление последствий масштабной катастрофы, героизм и самоотверженность, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, награждены: Петр Борисов, Геннадий Глубоков, Александр Гомзяков, Вадим Коваленко, Зинаида Кукуревская, Вячеслав Левченко, Леонид Матушевский, Сергей Плахотнюк, Андрей Прокофьев, Евгений Сербин, Петр Скварковский, Николай Стопник, Сергей Струневский и Владимир Тушич.

Напоминаем, что от катастрофы пострадало 3 500 000 человек, сотни тысяч получили смертельную дозу облучения. Масштабы могли быть еще более страшными, если бы не подвиг людей, не побоявшихся участвовать в ликвидации последствий аварии ради жизни других и будущих поколений.

