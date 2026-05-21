Суд закрыл цех по производству воды для школ Салехарда. Роспотребнадзор нашел грубые нарушения

Фото предоставлено КП

Сотрудники Роспотребнадзора наведались с внеплановой проверкой в цех ИП Овчинниковой А.А., которое поставляет питьевую воду в школы Салехарда. Итог оказался неутешительным - грубейшие нарушения санитарного законодательства и технических регламентов.

В числе грубейших нарушений - несоответствие воды по микробиологическим показателям; отсутствие документов на оборудование по разливу воды, медкнижки у сотрудника, занимающегося ее производством, декларации о соответствии бутилированной воды; несоответствие этикетки требованиям технических регламентов.

- Бутилированная вода «Ледниковая жемчужина» производилась из питьевой воды, поступающей по разводящей сети города Салехарда, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим Роспотребнадзор остановил работу цеха, а затем суд закрыл его на 90 суток. За это время руководителю нужно устранить все нарушения.

