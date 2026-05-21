Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Надымским медработникам начали выдавать стильную униформу. Экипировочный центр находится прямо в районной больнице, поэтому примерить костюмы и подобрать нужный размер можно, не отходя от рабочих мест, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Следом стильную одежду начнут выдавать медработникам Нового Уренгоя и Тазовского. Также униформой обеспечат работников отдаленных территорий - Яр-Сале и Мужи.

Униформа предоставляется с помощью электронного сертификата. На банковскую карту МИР, подключенную к «Морошке», медработнику зачисляют средства для ее покупки.

Напоминаем, что пилотный проект по внедрению единого стиля медработников был запущен в 2022 году. За это время одеждой в едином стиле обеспечены девять тысяч сотрудников здравоохранения.

Кстати, до конца 2026 года все медработники округа будут обеспечены формой в едином стиле.

Комплекты медикам обновляют один раз в два года, в том числе они выдаются вновь принятым на работу.

