«Детейлинг на Севере» и экспресс-станцию техобслуживания: жители Приуралья получили гранты на свое дело

Фото: Марина Трескова

Власти Приуральского района поддержали начинающих предпринимателей и самозанятых граждан - выдали гранты.

Так, гранты до 500 тысяч рублей достались лабытнангцам Анне Марковой и Виталию Ставратию. Анна разработала проект «Детейлинг на Севере», а Виталий откроет экспресс-станцию техобслуживания.

Еще один грант достался Наталье Николаевне из Аксарки. Ее проект - «Кафе-сувенирная «Уютное: Вкус Севера».

Среди самозанятых граждан по 100 тысяч рублей получат Елена Золотова с бизнес-проектом «Учебно-развивающий кабинет для детей дошкольного и младшего возраста» и Татьяна Гавралова, планирующая оказывать землякам психологическую помощь.

- Желаю обладателям грантов успешной реализации их бизнес-планов, - сказала глава Приуральского района Марина Трескова.

