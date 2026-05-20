Телефонные мошенники звонят пожилым салехардцам и врут о награждении за трудовые заслуги

Телефонные мошенники стали чаще звонить пожилым салехардцам. Об этом сообщили в городской администрации.

Преступники сообщают пенсионерам радостную новость, что их награждают за трудовые заслуги и надо подойти в администрацию для ее поручения. А затем просят сообщить личные данные.

- Настоящие сотрудники администрации никогда не запрашивают такие сведения по телефону. Не поддавайтесь на уловки, прерывайте разговор и звоните в полицию, - обратились в мэрии к землякам.

Также власти подчеркнули, что никому нельзя сообщать по телефону свои паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщений.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что пенсионерка из Салехарда перевела мошенникам более 13 миллионов рублей. Преступники прислали ей сообщение якобы от бывшего руководителя, который предупреждал о служебной проверке.

