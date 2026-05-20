В ноябрьской школе № 13 открыли «Парту героев», посвященную погибшим на СВО выпускникам

Фото: администрация Ноябрьска

В ноябрьской школе № 13 открыли «Парту героев», посвященную выпускникам Сергею Власову, Роману Назарикову и Никите Недзельскому, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

Сергей Власов - ветеран боевых действий, служил в звании ефрейтора разведчиком-радиотелефонистом, погиб под городом Кременная. Был награжден орденом Мужества посмертно.

Роман Назариков служил в Воздушно-десантных войсках, был командиром взвода отряда «Шторм», получил ранение в бою, но до конца защищал позиции. За проявленный героизм удостоен ордена Мужества посмертно.

Никита Недзельский погиб в бою, его имя носит юнармейский отряд 13-й школы. Награжден орденом Мужества и медалью Министерства обороны РФ посмертно.

«Парта Героя» - это ученический стол с краткой информацией о биографии и заслугах героев. Право сидеть за ней получат ученики школы, отличившиеся в учебе, а также активные участники различных мероприятий.

Первыми за парту сели победители регионального и городского этапов военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Ярослав Сабанов, Андрей Морозов, Александр Абдуллин и Варвара Бондаренко.

