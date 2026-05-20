В Салехарде на несколько недель ограничили проезд вблизи микрорайона Радужный

В Салехарде на несколько недель ограничили проезд в микрорайоне Радужный - с 20 мая по 7 июня. Это связано с прокладкой инженерных сетей к строящейся школе, сообщили в городской администрации.

«Просим жителей и автомобилистов заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и быть внимательными», - говорится в сообщении.

Ниже можно ознакомиться со схемой перекрытия дорог.

Фото: администрация Салехарда

Ранее «Комсомольска правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде с 18 мая по 17 июля перекрыли участок проезда по улице Республики (от перекрестка улиц Республики - Пушкина до дома № 49). Причина этого - ремонт инженерных сетей, сообщили в городской администрации.

