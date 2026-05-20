На Ямале начался пожароопасный сезон. Он будет действовать до 21 сентября

На Ямале начался пожароопасный сезон Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Ямале начался пожароопасный сезон. Он будет действовать с 20 мая по 21 сентября, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

В этот период запрещено разводить открытый огонь в лесах, устраивать пикники с использованием открытого огня, за исключением специально обустроенных площадок.

Перед объявлением пожароопасного сезона была проделана большая работа: проверена готовность всех сил, проведены практические учения по тушению природных пожаров и тренировки по взаимодействию между ведомствами в части передачи информации.

Напоминаем, что информация о лесных пожарах принимается в региональной дежурно-диспетчерской службе по телефону: 8-800-100-94-00. Также сообщить о возгорании можно по номеру 112 - единому экстренному для всех служб.

- Своевременный сигнал позволяет быстро ликвидировать угрозу и минимизировать ущерб, - подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.