СИБУР разработал собственное решение, повышающее эффективность переработки ПНГ

Фото: пресс-служба «СибурТюменьГаз»

На Вынгапуровском газоперерабатывающем заводе «СибурТюменьГаза» разработано и внедрено решение, повышающее эффективность переработки углеводородного сырья и способствующее поддержанию стабильной работы предприятия в периоды ремонта и обслуживания оборудования. На заводе нашли способ снижать потери ценного сырья - попутного нефтяного газа (ПНГ) и продуктов его переработки - широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и сухого отбензиненного газа (СОГ) в периоды временного останова части оборудования. В результате реализации проекта дополнительно сохранено более 7,9 тысяч тонн ШФЛУ, а экономический эффект составил около 63 млн рублей в год.

Ранее во время остановов оборудования приходилось снижать его загрузку или перенаправлять сырье в систему утилизации. Теперь благодаря изменению технологической схемы эти объёмы сохраняются и продолжают использоваться в производстве. На предприятии была смонтирована дополнительная технологическая перемычка от турбодетандерных агрегатов к факельной системе. Это решение позволяет гибко управлять потоками газа: в периоды ремонта или остановки оборудования газ перераспределяется внутри системы таким образом, чтобы сохранить выпуск основной продукции - широкой фракции лёгких углеводородов. При этом, предприятие продолжает работать в устойчивом режиме без снижения эффективности переработки. Это решение важно не только для самого предприятия, но и для всей нефтехимической отрасли. Чем больше сырья удаётся переработать, тем выше эффективность производства и тем больше полезной продукции получают потребители - от компонентов для топлива до сырья для современных полимерных материалов.

Отдельный акцент сделан на экологичности. Современные технологии позволяют организовать процессы так, чтобы максимально рационально использовать ресурсы и соответствовать высоким стандартам промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Инженер-технолог Вынгапуровского ГПЗ Илья Карасев поясняет: «Наша задача была сделать так, чтобы производство оставалось устойчивым в любых условиях. Мы пересмотрели подход к работе оборудования и нашли решение, которое позволяет сохранять ресурсы и использовать их дальше в технологическом процессе. Это даёт понятный результат и для предприятия, и для отрасли в целом».

Проект уже показал высокую эффективность и рассматривается для внедрения на других предприятиях компании. Это ещё один шаг к тому, чтобы современная промышленность работала надёжно, технологично и с вниманием к окружающей среде.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.