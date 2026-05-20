Юные лабытнангцы взяли четыре Гран-при на международном конкурсе в Волгограде

Детская школа искусств Лабытнанги вновь оказалась на высоте: ее музыкальные коллективы и солисты стали триумфаторами Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Великая победа». Об этом сообщила глава Приуральского района Марина Трескова.

Так, оркестр народных инструментов «Кружева севера», инструментальный ансамбль «Стретта», дуэт педагога-баяниста Екатерины Коробко и ученика-аккордеониста Ильмира Хужина, а также юный баянист Владислав Сагайдачный, который тоже занимается под руководством Екатерины Николаевны, взяли Гран-При в своих номинациях.

Кроме того, лабытнангские дарования заслужили четыре звания лауреатов первой степени.

- Поздравляю всех победителей, призеров и педагогов с заслуженным успехом. Это результат вашего огромного трудолюбия, несомненного таланта и истинной любви к музыке, - сказала Марина Трескова.

Патриотический конкурс проводится в Волгограде Благотворительным фондом «Гордость Отечества» при поддержке Администрации Президента РФ, Государственной Думы РФ и Волгоградской городской Думы.

