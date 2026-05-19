На дороге Ноябрьск - Вынгапуровский провалился асфальт. Это произошло из-за размыва основания дороги

На 32-м километре дороги Ноябрьск - Вынгапуровский провалился асфальт. Это произошло из-за размыва основания дороги под плитами в месте пересечения с водопропускной трубой, пояснили в региональном департаменте здравоохранения.

- Все необходимые силы и средства дорожников направлены на устранение провала в кратчайшие сроки, - прокомментировали в мэрии.

Пока рабочие трудятся над устранением просадки, движение организовано в реверсивном режиме.

Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в 2026 году в регионе отремонтируют почти 160 километров дорог, из них 113 - региональные, а 45 - муниципальные. По словам глава регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Светланы Гиллих, улучшение дорожной инфраструктуры ведется комплексно: обновляется не только покрытие, но и коммуникации, тротуары, освещение и озеленение.

