Новоуренгойские оториноларингологи внедряют в практику радиоволновую хирургию

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойские оториноларингологи начинают практиковать радиоволновую хирургию. Как пояснили в самом медучреждении, это современный атравматичный метод для разреза и коагуляции мягких тканей, основанный на использовании высокочастотных радиоволн. С ним заживление идет быстрее, а кровопотеря меньше.

Одной из первых, испытавших на себе радиоволновую хирургию, стала надымчанка с сильным искривлением носовой перегородки. Это вызывало у нее нарушение дыхания и апноэ, которые отрицательно влияют на работу сердца, головного мозга и других органов.

Чтобы помочь женщине, заведующий лор-отделением Новоуренгойской ЦГБ Анна Рекунова с помощью радиоволнового электрода сделала небольшие разрезы слизистой оболочки, отслоила ее и удалила деформированные участки хряща. Операция заняла всего 20 минут.

Поскольку новое оборудование значительно сокращает восстановительный послеоперационный период, надымчанка сможет отправиться домой уже через два дня.

