На Ямале закроются большинство офисов МФЦ

Фото: ГУ ЯНАО «МФЦ»

На Ямале закроются офисы МФЦ. Произойдет это 20 мая по причине обучения сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального МФЦ.

«20 мая, в связи с проведением единого дня обучения специалистов МФЦ, будут временно закрыты офисы Салехарда, Надыма, Ноябрьска, Лабытнанги, Муравленко, Тарко-Сале, Губкинского (офис №1) и Нового Уренгоя (мкр. Восточный и ул. Юбилейная)», - говорится в сообщении.

На следующий день офисы откроются и будут принимать посетителей как обычно.

Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии МФЦ Ямала: 8-800-2000-115.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что любовь к деньгам обернулась для экс-директора ноябрьского МФЦ двумя уголовными делами. Он получил от индивидуального предпринимателя, с которым организация заключила договоры на выполнение различных работ, 398 000 рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.