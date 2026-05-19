Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск-парк ждет ремонт: обновление коснется центральной части. Об этом сообщили в городской администрации.

Ноябрьск-парк - это любимое место отдыха горожан, здесь проходит большинство крупных мероприятий, включая День города, и поэтому нагрузка на него довольно большая.

На сегодняшний день часть конструкций требует обновления, в том числе и покрытие на центральной площади, амфитеатр. Преобразятся входная группа, появится территория с водными интерактивами.

Фото: администрация Ноябрьска

- Сейчас центральную часть парка огораживают. Это необходимо для безопасности ноябрян. Просим жителей проявить терпение и выбирать другие маршруты для прогулок, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что реновация Ноябрьск-парка началась в 2019 году и проводилась поэтапно. За это время было выполнено многое - от новых дорожек, аттракционов для детей, комфортных скамеек и освещения до таких интересных мест, как этнопарк «Нум».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.