Салехардские автоинспекторы сдержали пламя до приезда пожарных и спасли дом

Фото: ОМВД России по Салехарду

Салехардские автоинспекторы Расим Джабаров и Дмитрий Прохоров помогли сдержать огонь до приезда пожарных.

Все произошло 21 мая в 8:41 утра. Патрулируя местность, полицейские получили сигнал, что пристройка жилого дома на улице Комбинатская объята пламенем, и сразу отправились на помощь.

- На место происшествия незамедлительно прибыли старший лейтенант полиции Расим Джабаров и лейтенант полиции Дмитрий Прохоров. Сотрудники не остались в стороне и приняли меры для сдерживания огня до прибытия пожарных, - прокомментировали в ведомстве.

Для сдерживания огня полицейские взяли огнетушитель из патрульной машины. Благодаря их быстрым и грамотным действиям ущерб от пожара оказался минимальным.

Этот случай еще раз подтверждает, что сотрудники полиции готовы прийти на помощь в самых разных ситуациях - не только в рамках своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, но и при возникновении чрезвычайных происшествий.

