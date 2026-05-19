Крымчанин попытался дать взятку ямальским автоинспекторам и теперь предстанет перед судом

Крымчанин попытался дать взятку ямальским полицейским и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началась с того, что автоинспекторы, дежурившие на трассе Сургут - Салехард, остановили автомобиль с закрытыми номерами. Водитель, понимая, что ему грозит административная ответственность, предложил инспектору взятку.

- Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за склонение должностных лиц к коррупционному преступлению. Но, несмотря на это, он положил деньги между двумя сидениями служебного автомобиля, - прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь правоохранители денег не взяли и сообщили о случившемся в следственные органы.

Крымчанина будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

