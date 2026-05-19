НовостиОбщество19 мая 2026 7:28

«Эшелон Победы» прибудет в Ноябрьск 21 мая

Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьск вновь приедет «Эшелон Победы»: 21 мая он остановится на железнодорожной станции Ноябрьск-2 и будет стоять там с 12:30 до 16:30. Об этом сообщили в городской администрации.

- На перроне станции гостей встретят артисты в исторических образах 40-х, звучание фронтовых песен, духовой оркестр. Будет представлен театрализованный репортаж «с передовой памяти», который позволит зрителям прочувствовать события военного времени, - прокомментировали в мэрии.

Во главе состава - знаменитый паровоз П-36 «Генерал», один из самых узнаваемых локомотивов послевоенной эпохи. А в составе поезда - солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция и другие.

Также ноябряне смогут увидеть фотосвидетельства о вкладе железнодорожников в Великую Победу.

