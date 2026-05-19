Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа спасатели ликвидировали два лесных пожара. По данным на утро 19 мая, на территории региона нет действующих природных возгораний. Общая площадь, пройденная огнём, составила 18,3 гектара.

Благодаря оперативной работе специалистов, с пожарами удалось справиться в течение первых суток после их обнаружения. С начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировано всего два природных пожара.

Власти округа ежедневно проводят мониторинг лесной обстановки и поручили усилить контроль за мерами по защите жителей.

