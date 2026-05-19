Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на три недели закрыли участок тротуара по улице Свердлова. Причина этого - ремонт на инженерных сетях, сообщили в городской администрации.

«С 19 мая по 10 июня в связи с ремонтом на инженерных сетях будет закрыт проход по тротуару вдоль домов №43 - №47 по улице Свердлова», - говорится в сообщении.

Что касается автомобилистов, они могут ездить в обе стороны по двум полосам. Третья полоса (у перекрестка с улицей Пушкина) будет закрыта по причине использования большой техники.

Власти просят жителей учитывать данные изменения при планировании маршрутов и, проезжая данный участок, быть внимательными.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде с 18 мая по 17 июля перекрыли участок проезда по улице Республики. Это связано с ремонтом инженерных сетей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.