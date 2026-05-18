В Пуровском районе создадут комиссию по поддержке участников СВО и их семей

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе создадут межведомственную комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей. Соответствующее положение опубликовано на сайте местной администрации.

«Межведомственная комиссия создана в целях координации решения вопросов, связанных с государственной поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей в Пуровском районе», - говорится в сообщении.

Согласно документу, комиссия будет состоять из председателя, зампредседателя, секретаря и других участников.

Планируется, что комиссия поможет бойцам с работой, обучением и жильем, интеграцией в мирную жизнь. Если военнослужащий получил инвалидность, комиссия организует психологическую помощь, реабилитацию и поможет адаптировать жилье.

Кроме того, комиссия будет содействовать в проведении спортивных и культурных мероприятий с участием бойцов.

