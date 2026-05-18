Ноябрьской больнице требуется донорская кровь

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ноябрьская ЦГБ разыскивает доноров со второй группой крови. Об этом свидетельствует «Донорский светофор», опубликованный в официальный соцсетях медучреждения.

Так, красный цвет означает, что в крови определенной группы и резус-фактора сложилась повышенная потребность, желтый - что данной группы недостаточно, так что все желающие могут прийти и сдать кровь, а зеленый цвет - сигнал о том, что крови имеется достаточное количество.

На данный момент Ноябрьской ЦГБ нужна донорская кровь второй группы с отрицательным резусом.

Сдать кровь можно во вторник, среду и четверг с 8:00 до 12:00 по предварительной записи. Запись проводится с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00 по телефонам: 42-06-33 и +7 (958) 881-01-38.

