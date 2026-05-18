НовостиОбщество18 мая 2026 9:24

Бурят хотел сбыть в Новом Уренгое крупную партию наркотиков и теперь предстанет перед судом

Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Новоуренгойский суд рассмотрит уголовное дело жителя Бурятии, который хотел сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В феврале 2026 года мужчина приехал в Новый Уренгой, чтобы подзаработать на сбыте наркотиков. Согласно плану, он должен был разместить «тайники» с запрещенными веществами, но не успел - вмешались правоохранители.

- Мужчину задержали 28 февраля. По итогу личного досмотра и обыска его жилища были обнаружены и изъяты запрещенные вещества в крупном размере, - прокомментировали в ведомстве.

Бурята будут судить по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные через Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размер).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что два бурята приехали в Новый Уренгой, чтобы сбыть наркотики, но через пару дней их задержали.

