Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги запустят 18 мая

Между Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить паромы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сегодня, 18 мая, с 14:00 в пробном режиме запустят один паром. Он будет курсировать по мере накопления пассажиров, без расписания.

- Сейчас на Оби продолжается ледоход. Поэтому при появлении больших льдин или длинных участков ледовых полей движение может быть остановлено, - предупредили в ведомстве ямальцев.

В летний сезон между городами городами будут круглосуточно ходить шесть паромов. Ознакомиться с расписанием движения паромов и тарифами можно на сайте департамента.

Напоминая, что ледоход в районе Салехарда начался 16 мая. В этом году его ожидали немного позже, однако фактический срок начала ледохода оказался близок к привычным нормам. Уровень воды пока ниже обычного, но будет подниматься. Следующая точка на пути льда - Аксарка.

