В Новом Уренгое на четыре месяца закроют проезды по улицам имени Сабита Оруджева и 26-го съезда КПСС

В Новом Уренгое с 20 мая и до начала октября закроют проезды по улицам имени Сабита Оруджева и 26-го съезда КПСС (одна полоса). Об этом сообщили в городской администрации.

Улицу имени Сабита Оруджева закроют от улицы Мира до улицы Захаренкова, а полосу на улице 26-го съезда КПСС - от дома №8 «Г» до пересечения с улицей Геологоразведчиков.

- Неудобства временные, выбирайте пути объезда заранее, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое улицу Новая закрыли для ремонта почти на пять месяцев - с 10 мая по 1 октября. После жители получат красивую и ровную дорогу.

