Фото: администрация Пуровского района

Пуровчанка Василиса Фирулева завоевала две золотые медали на чемпионате и первенстве Азии по гиревому спорту. Об этом сообщили в районной администрации.

Первую медаль девушка получила в дисциплине «длинный цикл» - 51 подъем (весовая категория до 68 килограммов). А вторую - в дисциплине «толчок», сделав 86 подъемов.

Василиса тренируется в уренгойской спортивной школе «Геолог» под руководством Максима Бабичева.

Соревнования прошли с 12 по 17 мая в Актау (Республика Казахстан) и собрали более 250 сильнейших атлетов из 15 стран мира.

