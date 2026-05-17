В Салехарде назначили нового заместителя председателя городского суда

Полномочия Гончар рассчитаны на шесть лет. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Салехарде назначен новый заместитель председателя городского суда. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Должность заняла Наталья Гончар. Она будет курировать вопросы, связанные с деятельностью суда и осуществлением правосудия на территории региона.

Полномочия Гончар рассчитаны на шесть лет. Коллектив Управления Судебного департамента ЯНАО поздравил Наталью Борисовну с назначением и пожелал ей профессиональных успехов во благо служения Фемиде.

Назначение прошло в рамках очередных кадровых решений, утверждённых главой государства в отношении федеральных судов и судейского корпуса страны.