В Салехарде начался ледоход: Обь освободилась ото льда на несколько дней раньше срока

Фото: правительство Ямала.

В столице ЯНАО — Салехарде — 16 мая около полудня начался ледоход на реке Обь. Льдины пока движутся по середине реки, а полное очищение займёт несколько дней.

В этом году явление ожидали позже, однако фактический срок начала ледохода оказался близок к привычным нормам. Уровень воды пока ниже обычного, но будет подниматься. Следующая точка на пути льда — Аксарка, куда ледоход может прийти уже 17 мая.

Для сравнения: в прошлом году лед прошёл 20 мая, рекордно ранний ледоход фиксировали 1 мая 2006 года, а самый поздний — 13 июня 1969 года. На переправе Салехард — Лабытнанги началась подготовка к запуску паромного сообщения.

Из-за подвижки льда с 15 мая суда на воздушных подушках прекратили работу, вместо них запустили вертолёты.