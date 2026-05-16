Ноябряне могут помочь детям Волновахи мячами и наборами для творчества

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовал сбор гуманитарной помощи для юных жителей Волновахи. Как рассказали в городской администрации, цель - передать частичку северного тепла тем, кому оно сейчас особенно нужно.

Ноябряне могут принести мячи, скакалки, кегли, бадминтон, наборы для игры в «городки» и другие атрибуты для активных игр. Кроме того, детям нужно все для развития и творчества: конструкторы, пластиковые игрушки (не мягкие), канцелярию и любые наборы для творчества. Все должно быть новым!

Сбор проходит до 25 мая в городском волонтерском центре, расположенном по адресу: пр. Мира, д. 83 «А».

График работы: вторник-суббота с 11:00 до 20:00, воскресенье-понедельник - выходной.

