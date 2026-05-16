Семья Абдуллиных из Ноябрьска завоевала премию «Семья Ямала» в номинации для бойцов СВО

Семья Абдуллиных из Ноябрьска стала обладателем премии «Семья Ямала». Они участвовали в номинации для бойцов СВО, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

До начала СВО Юрий работал в спецподразделении Росгвардии, а в феврале 2022-го отправился защищать Родину. Теперь он делится опытом с воспитанниками патриотического центра «ВОИН», участвует в программе «Герои Ямала». А Екатерина тоже нашла себя в сфере воспитания молодежи.

Эти ценности супруги передают и своим детям - Тане и Саше. Ребята - участники Движения Первых, юнармейцы и спортсмены. Кроме того, у Тани есть разряды по лыжным гонкам, биатлону и гимнастике. Саша - член ямальской сборной по джиу-джитсу и грэпплингу.

- Победа в конкурсе позволит семье воплотить мечту - побывать на Байконуре. Уверен, они вернутся оттуда с незабываемыми воспоминаниями. Жду фотоотчет и от всей души поздравляю с заслуженной наградой, - сказал Дмитрий Артюхов.

