«Парад детских колясок» пройдет в Салехарде 1 июня

Фото: администрация Салехарда

Маленьких жителей Салехарда приглашают поучаствовать в конкурсе «Маленький пассажир - большое счастье». Он пройдет 1 июня на площади перед ЦКиС «Геолог», сообщили в городской администрации.

«Дорогие родители, дедушки и бабушки! Центр культуры и спорта «Геолог» приглашает вас и ваших малышей на удивительный праздник - конкурс «Маленький пассажир - большое счастье» в рамках всероссийской акции «Парад детских колясок», - говорится в сообщении.

На выбор участником предложено восемь номинаций: «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра», «Коляска маленькой мамы» и «Единая семья».

Заявки принимаются до 25 мая. Подробности и положение о конкурсе - по ссылке.

