В Салехарде мам, жен и детей участников СВО приглашают на мастер-класс по созданию ароматического саше. Он пройдет сегодня в музее «Ямал. Новейшая история», начало в 18:00, сообщили в городской администрации.

«Дорогие мамы, жены и дети участников СВО! Приглашаем на уютную творческую встречу по созданию ароматического саше «Северные мотивы», - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса создадут ароматические саше с северным характером - из натуральных материалов, с нотками ямальских трав и природных мотивов. Такое саше станет не только приятным подарком, но и маленькой частичкой домашнего спокойствия.

Никаких специальных навыков не нужно - все покажут и расскажут.

Напоминаем, что 30 мая в культурно-молодежном центре «Рыбник» состоится праздничное чаепитие для ветеранов, участников СВО и их семей. Гостей ждут душевный концерт, дружеское общение и уютная атмосфера за чашкой чая.

