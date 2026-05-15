Надымчанин напился и воткнул нож в родную мать. Теперь он предстанет перед судом

Надымчанин поссорился с матерью, ударил ее ножом и теперь его ждет суд. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Все случилось 6 апреля 2026 года, когда мужчина, перебрав со спиртным, поссорился с матерью. Обуреваемый алкоголем и эмоциями, он схватился за нож.

- В ходе ссоры с матерью подозреваемый нанес ей один удар ножом в грудную клетку. Однако, благодаря вмешательству родственника и своевременно оказанной медицинской помощи, женщина выжила, - прокомментировали в ведомстве.

Следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

