Глава Салехарда показал макет обновленной площади Победы, где установлен Вечный огонь

Фото: Алексей Титовский

Глава Салехарда Алексей Титовский показал макет обновленной площади Победы, где установлен Вечный огонь.

Так, по словам градоначальника, большинство предложений, озвученных жителями на собрании, были учтены и отобразились в новом проекте. Главные символы памяти - Вечный огонь с орденом «Победа» во главе - останутся на месте. Земля с мест сражений также сохранится у подножия Вечного огня. Здесь же нанесут существующую надпись: «Вечная память павшим за Родину 1941-1945 гг.».

Фото: Алексей Титовский

Планируется отреставрировать существующий монумент «Коленопреклоненный солдат». Списки участников и героев Великой Отечественной войны сохранятся на горизонтальных барельефах.

- Мы продолжаем доработку сюжетной линии только внутренней стороны горизонтальных барельефов, прообразы которых взяты из исторических архивов Салехарда. Алюминий и цветная мозаика передают дух советской эпохи, а в обновленном варианте акцент будет сделан не только на подвиге тружеников тыла, но и на героизме участников Великой Отечественной войны, - сказал Алексей Титовский.

Что касается названия площади, это вопрос власти обсудят позже вместе с салехардцами.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.