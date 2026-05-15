Фото: Госстройнадзор ЯНАО

Антон Пенечко назначен первым заместителем руководителя Госстройнадзора Ямала. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

В 2006 году Антон Пенечко окончил Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова по специальности «Инженер» и сразу же поступил на работу в «Салехардскую дирекцию единого заказчика» - занимался вопросами технического надзора. Затем он работал в Дирекции капитального строительства и инвестиций Ямала, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела технического надзора.

В Службе государственного строительного надзора Антон Пенечко работает с 2018 года. В 2024 году занял кресло начальника управления организации государственного строительного надзора.

В новой должности Антон Пенечко продолжит совершенствовать контроль и профилактическую деятельность службы, повышать эффективность надзорных мероприятий, развивать современные подходы в сфере государственного строительного надзора.

