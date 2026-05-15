Жителям Тазовского района запретили выходить и выезжать на лед. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

- Уважаемые земляки! На территории Тазовского района официально введен запрет выхода и выезда на лед. Помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагедии, - обратился он к землякам.

Также Виктор Югай призвал тазовчан провести беседу с детьми - напомнить им об опасности игр у водоемов. Визуально лед может казаться прочным, но это опасная иллюзия. Ступив на него, можно легко провалиться и оказаться в ледяной воде.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что росгвардейцы спасли провалившуюся под лед 10-летнюю девочку. По счастливой случайности они ехали мимо и увидели барахтающегося ребенка.

