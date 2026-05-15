Подросток из Тазовского района перевернулся на квадроцикле. Его госпитализировали

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 14 мая возле дома № 7 по улице Ленина в Антипаюте.
- Установлено, что около 12:00 несовершеннолетний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся, - прокомментировали в мэрии.
В результате подростка госпитализировали в больницу и передали медикам.
Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 7 ДТП, а с начала года 1 522, в которых 10 человек погибли и 103 получили травмы, в том числе 13 детей.
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.
